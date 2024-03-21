هورنر يكشف اختياره خليفة فيرستابين حال رحيله عن ريد بول

كشف كريستيان هورنر المسئول الفني عن فريق ريد بول لسباقات الفورميلا وان عن اختياره للسائق الذي سيحل محل بطل العالم ماكس فيرستابين حال رغبة الأخير مغادرة فريق ريد بول خلال الفترة القادمة .

ويمتد عقد ماكس فيرستابين مع فريق ريد بول حتى عام ٢٠٢٨ لكن تحيط مستقبله مع الفريق الكثير من الشكوك الفترة الحالية حيث تؤكد عدد من الروايات ان فريق استون مارتن يرى في ماكس فيرستابين السائق المثالي للفريق في المواسم المقبلة بعد إتمام عملية شراء الفريق من جانب عملاق النفط السعودي شركة أرامكو ايضا أكد الكثيرين من المقربين لتوتو ولف مدير فريق مرسيدس رغبة الفريق في ضم ماكس فيرستابين لتعويض انتقال السائق البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم في سبع مواسم إلى فريق فيراري .

ورجح الكثيرين انتقال ماكس فيرستابين بعيدا عن فريق ريد بول بعد إقرار القانون الجديد للفورميلا وان لتعديل موتور السيارات اعتبارا من عام ٢٠٢٦ وهو ما سيؤدي إلى إجراء تعديلات في ترتيب الفرق المنافسة على اللقب حاليا .

وقالت صحيفة ذي بيلد الألمانية ان كريستيان هورنر اختار السائق الحالي لفريق ويليامز اليكس البون والذي سبق له القيادة لفريق ريد بول لعام ونصف العام في النصف الثاني لعام ٢٠١٩ و عام ٢٠٢٠ كاملا لكنه لم يؤدي بالشكل المطلوب واكتفى بالمركز السابع في بطولة العالم ثم انتقل اعتبارا من ٢٠٢٢ إلى فريق ويليامز وحقق العام الماضي المركز السابع محققا ٢٧ نقطة من أصل ٢٨ نقطة حققها فريق ويليامز .

ولن يكون البون هو المرشح الوحيد للتواجد بظل من فيرستابين في فريق ريد بول فهناك اوسكار بياستري سائق فريق مكلارين وايضا المرشح الابرز في ظل العديد من التنبؤات و بطل العالم السابق لمرتين فرناندو الونسو الذي يعد المرشح الابرز في رأي الكثير من محبين لفريق ريد بول .