محاضرات وورش فنية فى ليالى رمضان بفرع ثقافة شمال سيناء

ضمن برامج وزارة الثقافة، وضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة شمال سيناء، اليوم ٢١ مارس ٢٠٢٤ و في إطار برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المكثف بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان.

واستكمال تنفيذ ورشة معلقات من الجلد الطبيعى تابعة لقسم الفنون التشكيلية والحرف البيئية بقصر ثقافة العريش اليوم، إشراف الأستاذ شعبان جمعه موجه تربية فنية وتم تنفيذ معلقات من الجلد الطبيعى تحتوى على تشكيلات مختلفة من الآيات القرآنية ولفظ الجلالة مع اضافة بعض الإضافات من الوان مما يزيد التصميم جمالا.

وواصل القصر نشاطه بتنظيم محاضرة ثقافية بعنوان "المرأة فى شهر رمضان" للأستاذة صفاء عبد العزيز موجه بإدارة العريش الأزهرية ، تحدثت عن صيام المرأة وأن الصيام يجب على كل مسلمة بالغة وان المرأة لها دور كبير فى شهر رمضان داخل الاسرة والمجتمع وقالت هى قدوة لأولادها سواء فى العبادات او الطاعات او الاعمال المنزلية.

ونظم قصر ثقافة العريش معرض فن تشكيلي لرواد المرسم بمناسبة عيد الام وكانت اللوحات تعبر عن الأمومة فى الإنسان والحيوان. اشرف على الفعاليات ايناس سمير مدير القصر.

وفى السياق عقد بمكتبة الكرامة الثقافيه محاضره بعنوان "جبر الخواطر" حاضرها أ. محمد سليم سكرتير الوحده المحليه بقريه الكرامه، تحدث عن جبر الخواطر وقال انه يدل على حسن التربية والنشأة الدينية السليمة ، اعدها هجرس سالم وعبد الرحمن موسى، بمتابعة احمد ابو السعود مدير المكتبة.

وفى جانب اخر نظم احمد صابر مدير بيت ثقافة المساعيد ندوة ثقافية حول "جبر الخواطر" بجمعية حقوق المرأة بالمساعيد، ادارها ا. ابراهيم سالم .

بإشراف عام امل عبدالله رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى، واشراف مدير عام ثقافة شمال سيناء أشرف المشرحانى، ياتى ذلك ضمن برنامج هيئة قصور الثقافة الذى يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، الذى يتضمن فعاليات مابين عروض فنية ومسرحية و أمسيات ثقافية ولقاءات وورش حرفية ومعارض كتب وفنون، وغيرها.