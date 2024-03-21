روسيا: أمريكا توقفت منذ فترة طويلة عن محاربة "داعش" في سوريا

صرح المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، بأن أمريكا توقفت منذ فترة طويلة عن محاربة "داعش" (محظور في روسيا ودول عدة) في سوريا وتستخدم المسلحين لأغراضها الخاصة.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجبس الأمن: "لقد أوقف زملاؤنا الأمريكيون القتال ضد داعش في سوريا، ويستخدمون منذ فترة طويلة المسلحين الذين قاموا بتربيتهم حصريًا لاحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك التخريب ضد قوات الحكومة السورية".

وتابع نيبينزيا: "يحاول الأمريكيون وحلفاؤهم الأوروبيون تبييض أولئك الذين أدرجهم مجلس الأمن على قائمة الإرهابيين "هيئة تحرير الشام" (محظور في روسيا)، الذين يسيطرون على إدلب والذين يعارضون الحكومة السورية الشرعية في دمشق".

وأشار نيبينزيا إلى أن الضربات الإسرائيلية على سوريا يمكن أن تجر الجمهورية العربية السورية وجيرانها إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق، وأن روسيا تدين تلك الهجمات.

وقال: "نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء تكثيف الضربات الجوية الإسرائيلية ضد المواقع المدنية السورية، بما في ذلك من منطقة "الخط الأزرق"، وتحمل مثل هذه الأعمال غير المسؤولة خطر جر سوريا وعدد من جيرانها إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق".

وأضاف: "ندين بشدة مثل هذه الهجمات على أراضي الجمهورية العربية السورية، ونعتبرها انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدولة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، ونشير أيضًا إلى أن الغارات الإسرائيلية سيكون لها عواقب سلبية خطيرة على الاستجابة الإنسانية في الوقت المناسب لوكالات الأمم المتحدة".