الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ضابط أمريكي يكشف ما رتبته روسيا لحلف الناتو

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، بأن روسيا أنشأت نظاماً لن يتمكن حلف شمال الأطلسي (الناتو) من منافسته في سباق تسلح محتمل.

وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "لقد قامت روسيا ببناء صناعة عسكرية تتفوق على حلف شمال الأطلسي، ومن المضحك أن يقول الناس إن التحالف يتوسع بقبول فنلندا والسويد".

وتابع: "رد روسيا على هذا، حسنًا سننشئ 40 فرقة جديدة، وعشرات الألوية الجديدة، "كش ملك".

وأوضح ريتر أن هناك حجة تقليدية في أمريكا مفادها أنهم يمولون أوكرانيا من أجل إضعاف روسيا، ومع ذلك، لم يكن بإمكانهم أن يتخيلوا أبدًا أن موسكو ستكون قادرة على تحقيق ما تظهره اليوم.

وأكد ريتر أنه لتبرير فشل أمريكا برغبتها في تدمير روسيا من خلال العقوبات ودعم نظام كييف، يتم تقديم الفرضية حول استراتيجية واشنطن الجديدة لبدء سباق تسلح من أجل حرمان موسكو من المال.

 

وقال ريتر: "لكن هذا لا يحدث. هل تعلمون ماذا سيحدث، ومن سيفلس؟ أمريكا وحلف شمال الأطلسي، لأن روسيا قطعت شوطاً طويلاً إلى الأمام لدرجة أننا لا نستطيع مواكبة ذلك".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

 

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