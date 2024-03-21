أسباب شيخوخة الجلد المبكرة.. طبيبة تكشف التفاصيل

ظهور التجاعيد والشيخوخة أمر لا مفر منه، ولكن قلة من الناس يمكنهم أن يجعلوك سعيدا، ولتأجيل ظهور هذا التغيير المرتبط بالعمر، من الضروري فهم ما يسرع هذه العملية، وتكتب ريا نوفوستي عن الأسباب.

يلعب ترطيب البشرة دورا مهما، والاستهلاك الكافي للمياه له تأثير مفيد ليس فقط على المظهر، ولكن أيضا يمنع عمليات شيخوخة خلايا الدماغ بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك أيضا شرب الماء بانتظام خلال النهار لأنه من الممكن تقليل خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية بهذه الطريقة.

يسمي خبراء التغذية زيادة استهلاك السكر عاملا آخر للشيخوخة المتسارعة، والحقيقة هي أنه من خلال التفاعل مع البروتينات، "يبدأ" الجلوكوز عملية كيميائية، يتم خلالها تحلل الكولاجين والإيلاستين نتيجة لذلك، يفقد الجلد مرونته ويصبح جافا.

يمكن أن يكون تلف الجلد خاطئا أيضا، كقاعدة عامة، بشكل مستقل، نظام غذائي مختار وفي كثير من الأحيان في مطاردة الجسم النحيف، يميل الناس ببساطة إلى تقليل كمية الطعام المستهلكة، دون القلق بشأن ملء النظام الغذائي.

ويمكن أن يؤدي نقص العناصر الغذائية في النظام الغذائي أيضا إلى اضطرابات في إنتاج الكولاجين، مما يسرع من عمليات الشيخوخة في الجسم، بما في ذلك الجلد.