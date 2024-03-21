ملتقى الظهر بالجامع الأزهر: صحبة الصالحين طريق للانتقال من طاعة إلى أخرى

عقد الجامع الأزهر، اليوم الخميس، فعاليات ملتقى الظهر بعنوان: "رمضان ومراتب الترقي في العبادة"، بمشاركة الدكتور إيهاب إبراهيم، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، والشيخ كمال الدين ناصر جمعة، الواعظ بمنطقة وعظ الجيزة.

قال الدكتور إيهاب إبراهيم، إن الناس في شهر رمضان أحوالهم مختلفة ومسالكهم متعددة، فمنهم العبد ومنهم الغافل، ومنهم من يعبد علم ومنهم من يعبد من منطلق التقليد والعادة، ومنهم من يعبد بجسده وروحه في أرجاء الحياة، مضيفا أنه على المرء أن يعبد الله على علم لكي تكون عبادته صحيحة؛ ليستشعر لذة الطاعة فلا يبتعد عنها أبدا، قال تعالى: "فاعلم أنه لا إله إلا الله".

وأضاف الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر أن على العبد أيضا أن تكون همته عالية مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس"، موضحا أن الترقي في العبادة لا بد أن يكون من خلال العمل على النظر في النية، قال تعالى: "فاعبد الله مخلصا له الدين"، وإتقان الفرائض والإكثار من النوافل، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: "وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه"، بالإضافة للعمل على تهذيب النفس دائما، والاستمرار في التوبة والرجوع إلى الله تعالى.

ومن جانبه، بين الشيخ كمال الدين ناصر جمعة، الترقي في العبادة درجات تبدء أولا من مرتبة الاسلام، ثم الي الايمان ووصولا إلى الإحسان، مضيفا أنه يجب على المرء أن ينتقل من طاعة إلى طاعة أخرى، ومن حال إلى حال أعلى، فينتقل في بستان الطاعات، ويحرص على صحبة الصالحين، مضيفا أن من مراتب الترقي في العبادة أيضا الانتقال من مرتبة الحرص على الفرض الى مرتبة الحرص على السنن، ومن مرتبة العمل بالواجب الى حث النفس على التطوع، ومن مرتب الحرام الى مرتبة الحلال، ومن مرتبة الشبهة الى مرتبة الذي لا شبهة فيه، ومن مرتبة الكبيرة الى الصغيرة ثم الى اللمم.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية ٢٠ ركعة يوميا بالقراءات العشر- ٣٠ درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم.