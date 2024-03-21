مرض الكبد الدهني يؤدي إلى إطلاق السموم في الدماغ

عادة ما يحتوي الكبد على القليل من الدهون ومع ذلك، إذا تراكم، فإنه يمكن أن يسبب سمنة الكبد، مما يعني أن الكبد لا يمكن أن يعمل بشكل صحيح، مما يؤدي إلى عدد من الأعراض الرهيبة، ولا يمكن للكبد الذي تضرر من تليف الكبد إزالة السموم من الدم وكذلك الكبد السليم.

يمكن أن تتراكم هذه السموم في الدماغ وتسبب الارتباك وصعوبة التركيز بمرور الوقت، يمكن أن يتطور اعتلال الدماغ الكبدي إلى مناعة أو غيبوبة.

عندما يتلف الكبد، قد يتم إطلاق كمية زائدة من السوائل، والتي يمكن أن تدخل الدماغ.

يسبب السوائل الزائدة زيادة الضغط في الدماغ، مما قد يؤدي إلى الارتباك والارتباك العقلي الخطير والنوبات.

الأعراض:

ألم في البطن أو الشعور بالامتلاء في الجزء العلوي الأيمن من البطن

أو فقدان الشهية أو فقدان الوزن

البشرة الصفراء وبروتينات العين

انتفاخ البطن والساقين

التعب الشديد أو الارتباك

ضَعْف

درست دراسة نشرت في المكتبة الوطنية للصحة التعب وقياسه في أمراض الكبد المزمنة.

يلاحظ المؤلفون أن الكبد أساسي في التسبب في التعب، لأنه ينظم بوضوح معظم تخزين وإطلاق وإنتاج ركيزة لإنتاج الطاقة.