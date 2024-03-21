عاجل.. جيش الاحتلال : اعترضنا هدف مشبوه قادم من البحر الأحمر تجاه إيلات

قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن مقاتلو الدفاع الجوي تمكنوا قبل قليل، من اعتراض هدف جوي مشبوه كان في طريقه إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة البحر الأحمر.

وأضاف متحدث الجيش الإسرائيلي في بيان له: لم يخترق الهدف الحدود الإسرائيلية حيث انتهى الحادث.

وكان وسائل إعلام إسرائيلية: قالت إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في إيلات، بعد استهدافها بعدة صواريخ .

وذكرت القناة 14 العبرية، أن سكان إيلات أبلغوا عن عملية اعتراض فوق المدينة.

وعلى جانب آخر، ذكرت مصادر يمنية عن حدث أمني وقع في البحر الأحمر منذ قليل بالقرب من السواحل اليمينة.

وأعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية: عن تلقيها تقريرا عن حادث على بعد 102 ميل بحري جنوب شرق نشطون باليمن.

وأطلق أربعة مسلحين على متن زورق النار على سفينة تجارية بالبحر الأحمر.

وأضافت أن قاربا صغير اقترب من سفينة تجارية وتبادل مع عناصر الأمن بالسفينة إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة، ولا تقارير عن أي أضرار أو إصابات بالسفينة التجارية