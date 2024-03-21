بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أصيب 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طاميه، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز، وإصابة 9 من الركاب وبينهم السائق.

تفاصيل الحادث

انتقل الى موقع الحادث ضباط مركز شرطة طامية، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص إثر انفجار أحد إطارات السيارة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وعدم قدرته على التحكم فيها، فانحرفت على جانب الطريق وانقلبت، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص وهم محمد وهدان، 20 سنة، مصاب بكسر بالساق اليسرى، وخالد عشري 49 سنة، بمصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشعبان عيد " 19سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وخليل علي إبراهيم "سائق السيارة"، 55 سنة، بمصاب بكسر مضاعف بالساق اليسري ، ومحمد أسامة إبراهيم، 26 سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وأحمد أسامة إبراهيم ، 23 سنة، بمصاب وكدمات متفرقة بالجسم، وعبد العاطي حسن 59 سنة، مصاب بتجمع دموي بالوجه وكدمات متفرقه بالجسم ، ورجب غالي حسن 49 سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، و هارون علي جمعه 28 سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وإزالة آثار الحادث، ، وحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.