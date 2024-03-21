"هاخد تار ابني ممن قتلوه".. أمين بالإفتاء يتعرض لأصعب سؤال على الهواء

تعرض الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الأفتاء المصرية، لسؤال مفاجيء وصعب من متصل يخطط للانتقام من مقتل ابنه بأخد الثأر ممن قتلوه.

وأجاب أمين الإفتاء على سؤال المتصل الذي بين أن ابنه قتل منذ عدة أشهر ومن قتلوه كنت أحسن عليهم، وليس لهم عندهم أى حق، ومن هو أغلى عندي مات، وربنا أمرنا بأخذ الحقوق والثأر، عازما على الأخذ بثأره.

وقاطعه أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: “ده موت وبلاء، ابنك مفيش يوم نقص من عمر ابنك، ده أجله، هو مات وانت ابتليت”.

ووجه له نصيحة قائلا: "عليك الصبر علشان تأخذ الأجر، وعليك باللجوء الى الله"، محذرا "جرائم الثأر حصدت شباب كثيرة، علينا أن نتقى الله الثار ده عادة جاهلية، ولو كل واحد هياخد بثأره ستصبح الأمور فوضى".