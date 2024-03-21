حدث أمني في البحر الأحمر بالقرب من السواحل اليمنية.. تفاصيل

ذكرت مصادر يمنية عن حدث أمني وقع في البحر الأحمر منذ قليل بالقرب من السواحل اليمينة.

وأعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية: عن تلقيها تقريرا عن حادث على بعد 102 ميل بحري جنوب شرق نشطون باليمن.

وأطلق أربعة مسلحين على متن زورق النار على سفينة تجارية بالبحر الأحمر.

وأضافت أن قاربا صغير اقترب من سفينة تجارية وتبادل مع عناصر الأمن بالسفينة إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة، ولا تقارير عن أي أضرار أو إصابات بالسفينة التجارية

وفي وقت سابق ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز اليوم الخميس، أن الحوثيين في اليمن أبلغوا الصين وروسيا بأن سفنهم يُمكنها الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن دون التعرض لهجمات .

وتمكنت أمس طائرة تابعة للتحالف الأمريكي البريطاني، في تحديد طائرة بدون طيار وتدميرها، وحددت القيادة المركزية الأمريكية زورق مسيّر وتمكنت من تدميره، حيث تم أطلاقهما من قبل الحوثيين من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف.