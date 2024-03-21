وكيل تعليم قنا يكرم الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة بمدرسة فقط

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الخميس، بمكتبه، طلاب وطالبات مدرسة قفط الثانوية المشتركة الحاصلين على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية والتي أقيمت بوزارة التربية والتعليم بالقاهرة .

وأثنى الوكيل على تفوق الطلاب و حصولهم على أول المديرية واول قطاع جنوب الصعيد المتمثل في محافظات قنا و سوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر ، و لفت الوكيل إلى أن مسابقات أوائل الطلبة تعد بمثابة تدريب على نماذج اسئلة الامتحان النهائي ، وعلى الطلاب أن يغتنموا فرصة المسابقات المتتابعة استعدادا للامتحان النهائي في نهاية العام الدراسي.

وشد مدير تعليم قنا على أيديهم مطالبا بالحفاظ على ما حققوه و استكمال مشوار التميز بنتيجة اخر العام وتحقيق أعلى الدرجات المشرفة .

كما كرم الوكيل مبروك عمر الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة والمشرف على الفريق .

يذكر أن فريق مدرسة قفط تشكل من ست طلاب اثنان للشعبة الأدبية واثنان للشعبة العلمية علوم واثنان للشعبة العلمية رياضيات وهم

١-مصطفى محمد محمود محمد

٢-اسلام مصطفى صدرالاسلام محمد

٣-رحمه زكريا احمد عبد المطلب

٤-ضحى عبد الرحيم احمد حامد

٥-نورهان احمد بشير جاد الرب

٦-ريتاج عادل احمد ابوالحسن