تدريب تأهيلي لمرشحي الدفعة الثانية من دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي بقنا

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فعاليات التدريب الذي نظمته إدارة التدريب بالمديرية لمجموعة المعلمين المرشحين لخوض المرحلة الثانية للحصول على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي من مبادرة 1000 مدير مدرسة .

أشار مدير تعليم قنا أن التدريب المنظم يهدف إلى تعريف المعلمين ببرنامج المبادرة و الخطوات والاختبارات التي يمرون بها بالاستعانة بخريجي الدفعة الأولى ، لافتا أن توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أكدت على تنظيم برنامج تأهيل لمدة أسبوع بالوزارة عن طريق الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية للإعداد المسبق لخوض الاختبارات التي تجريها الأكاديمية العسكرية المصرية، لاختيار المقبولين منهم ثم تأهيلهم داخل الأكاديمية العسكرية المصرية لمدة 6 أشهر.

وأضاف أن لجنة اختيار العناصر المتقدمة راعت الدقة و الحيدة التامة في اختيار المجموعة التي تخوض تدريب اليوم لترشيح خير سفراء يمثلون المديرية ويحدثون طفرة مرجوة في أسلوب إدارة المؤسسات التعليمية بقنا وتلبية احتياجات المجتمع المحلي تربويًا.

يذكر أن تدريب اليوم المنعقد بقاعة الأزمات بالمديرية أداره سليمان محمود احمد مدير مدرسة الشهيد علي عبد الله الإعدادية بالمراشدة وعماد الدين محمد على ممن حصلوا على الدبلومة في الدفعة الأولى، وتم بتنسيق حنان عبد الفتاح مدير إدارة التدريب بالمديرية.