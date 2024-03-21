عاجل
عاجل.. انفجارات تهز إيلات والدفاعات الإسرائيلية تتأهب
الخميس 21 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رئيس جامعة القاهرة يتباحث حول سبل تجسير الفجوة بين المذاهب الإسلامية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تباحث الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة حول سبل تجسير الفجوة بين المذاهب الإسلامية، مع رئيس هيئة علماء المسلمين. 

85 ألف دولار أمريكي عائد مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة في 2023

رئيس جامعة القاهرة يشيد بحجم ماتم إنجازه بمشروع 500 500

واستقبل الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين ورابطة الجامعات الإسلامية، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، في اجتماع خاص ضمن فعاليات  المؤتمر الدولي "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية". 

بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية

وعقد المؤتمر الدولي  "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" بمكة المكرمة تحت رعاية خادمم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تجسير الفجوة بين المذاهب الإسلامية في إطار من الحفاظ على التنوع والهوية مع بناء جسور التواصل تحت مظلة الإسلام الواحد الذي يضم كافة المسلمين تحت سمائه الجامعة، وإزاحة العوائق التي تقف أمام بناء هذه الجسور، وتمهيد الأرض أولا قبل البناء، مع إعادة بناء فهم جديد للعلاقة بين المذاهب الإسلامية في ضوء الكتاب الكريم، وما ثبت يقينا فقط من السنة المتواترة المبينة.

مواد متعلقة

ختام البرنامج التدريبى "الإدارة الجامعية والقيادة " في جامعة عين شمس

3 آلاف طالب مصري يدروس اللغة اليابانية

رئيس جامعة عين شمس يستقبل السفير الياباني بالقاهرة

صندوق رعاية المبتكرين يبدأ تدريب منسقي "نوادي الابتكار"

فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال اليونسكو "من أجل المرأة في العلم

رئيس جامعة حلوان يهنئ سيدات مصر بعيد الأم

وزير التعليم العالي يستقبل وفد جامعة نانجينغ الطبية الصينية

مناقشة آليات تجاوز التحديات الاقتصادية في ملتقى معهد إعداد القادة
الجريدة الورقية