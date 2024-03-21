"واحد من الناس" علي القناة الأولى طوال شهر رمضان بجانب عرضه على الحياة

بجانب عرضه على قناة الحياة شاشة القناة "الأولى المصرية"، تضم برنامج"واحد من الناس" تقديم الإعلامي د. عمرو الليثي، في خريطتها الرمضانية ليذاع يوميا في تمام الساعة 8:50 مساء.

ويذكر ان برنامج واحد من الناس، يذاع يوميا قبل الإفطار علي شاشة قناة الحياة ، ويقدم أكبر وأضخم حملة خير لكل الناس في شتي المحافظات ، ويهديهم جوائز عينية ومالية طوال شهر الكريم ، كما يواصل البرنامج دعمه ولقاءه لأبناء مصر المخلصين من العمال في شتي المواقع ، ودعمهم بحوائز مالية وعينية كبيرة.

ويجوب فريق العمل بالبرنامج في شوارع ومحافظات مصر كلها يومياً على مدار 30 يوما من أيام رمضان، ويرصد أحلام الناس، ويحققها ليرسم البسمة على وجوه المصريين خلال حلقاته ، من خلال "سيارة المفاجأت" والتي تحقق أماني وأحلام الناس يوميا .