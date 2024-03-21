تعليم نجع حمادي تكرم "جمال راشد" مدير تنسيق التعليم الإعدادي والثانوي

شهد عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الخميس، حفل تكريم الأستاذ جمال عز الدين راشد مدير تنسيق التعليم الإعدادي والثانوي والوظائف الإشرافية، المقام بقاعة راجح الطيب بمدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية، وذلك لبلوغه السن القانونى للمعاش، وتقديرًا لمجهوداته في خدمة العملية التعليمية.

حضر حفل التكريم، كلا من راجح صابر الطيب مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية السابق، وأبو الوفاء عبد السلام الدردير، وكيل إدارة الوقف التعليمية، وعبد الرافع جاد وكيل إدارة فرشوط التعليمية، وعدد من قيادات الإدارة التعليمية بنجع حمادي السابقين، وعدد من رؤساء الأقسام والوحدات والعاملين بديوان الإدارة، وعدد من مديري المدارس، وأفراد من عائلة المحتفي به وعدد من مديري و معلمي مدارس قرية الشرقي بهجورة بلدة المحتفي به.

وهنأ مدير عام الإدارة، المحتفى به، مثمنًا مجهوداته وما قدمه طوال حياته الوظيفية لخدمة العملية التعليمية والإخلاص و التفانى من أجل النهوض بالعمل والإرتقاء به، فضلا عن سيرته الحسنة ودماثة الخلق، المشهودان له بهما، مشيرا إلى أن حفل التكريم عمل معنوي دأبت الإدارة التعليمية بنجع حمادي، علي إقامته تقديرا وعرفانا لجهود المخلصين من العاملين بالإدارة، متمنيا التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية في حياته المحتفي به المقبلة.

واستهل حفل التكريم بتلاوة آيات بينات من محمد حادي المعلم بمدرسة الشرقي بهجورة الثانوية، والسلام الوطني، وفقرة إلقاء شعري للشاعر كرم محمدين كبير الاخصائيين الاجتماعيين بمدرسة الشرقي بهجورة الثانوية، ثم تقديم كلمات التهنئة من الحضور امتنانًا وشكرًا و تقديرًا لجمال عز الدين راشد ، على ما بذله من جهد وعلى ما شهد له من حبه للعمل وحرصه على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة العملية التعليمية، واختتم الحفل بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم للقارئ الدكتور عبد الرؤوف الكلحي.

من جانبه قدم جمال عز الدين راشد، الشكر لعفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، و المنصة الكريمة، ولجميع الحضور على ما استشعره من حب وحفاوة في حفل تكريمه، وامتنانه لكل مشاعر الصدق والوفاء التي لمسها، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار بالعمل واستكمال المسيرة بكل جهد واخلاص.

واختتم حفل التكريم، بقيام عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، و عددًا من الحضور بتقديم هدايا رمزية تعبيرًا عن تقديرهم له، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية معه.

وأدار و أعد حفل التكريم، عصام محمد خلف رئيس قسم التعليم الخاص، و منتصر عبد الرحيم تنسيق التعليم الابتدائي، بالتنسيق مع محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، و أحمد فراج فرجله رئيس قسم الأمن.