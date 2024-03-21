قصور الثقافة بالفيوم.. زخم في الفعاليات الرمضانية بميدان السواقي   

شهد ميدان السواقي بالفيوم، ثالث ليالي رمضان الثقافية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، احتفالا بشهر رمضان المبارك.

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة أبو صير للآلات الشعبية بقيادة المايسترو محمد خليفة، قدمت خلاله باقة متنوعة من المواويل الشعبية والتواشيح الدينية منها "والله بعودة، بسم الله، الليلة دي، يا نبينا يا محمد، إحنا الآلات الشعبية، بين الساقية" أعقبها كلمة للروائي محمد جمال الدين رحب فيها بالفرق المشاركة في الليالي الرمضانية من خارج المحافظة، كما وجه التحية لفرقة كورال السويس القومية، معبرا عن إعتزازه بمحافظة السويس بلد الفن والكرامة.

عرض فني لفرقة كورال السويس ضمن فعاليات ليالي رمضان بالفيوم

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة كورال السويس القومية بقيادة المايسترو غريب غندور، قدمت خلاله باقة مميزة ومتنوعة من الأغنيات الرمضانية والوطنية ومنها "رمضان جانا، رمضان كريم، مصر قوية، اضحكي، سهر الليالي، وأيضا باقة من أغاني الأفلام المحببة للجمهور. تنظم الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم، وشهدت حضور عدد كبير من مثقفي وأدباء الفيوم والإعلاميين، وأهالي الفيوم، وتستمر الفعاليات يوميا بميدان السواقي حتى 17 رمضان وتتنوع على مدار الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن هيئة قصور الثقافة تطلق الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات، وأعدت الهيئة برنامجًا ثقافيا للمناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة، في إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالا بشهر رمضان المبارك.