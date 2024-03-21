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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انقلاب سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية تحمل 980 طنا من حمض الأكريليك

السفينة الغارقة
السفينة الغارقة

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، مصرع 9 أشخاص على الأقل جراء انقلاب سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية قبالة اليابان.

وحسب سبوتنيك، أضافت الخارجية أن مواطنين اثنين من كوريا الجنوبية كانا من بين القتلى، مشيرةً إلى أن خفر السواحل الياباني أنقذ أحد أفراد الطاقم.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" نقلا عن خفر السواحل، أن الناقلة "كيويونغ صن" كانت راسية بسبب سوء الأحوال الجوية، وطلبت المساعدة بعد الساعة 7:00 من صباح يوم الأربعاء (22:00 مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، وأبلغت عن أن السفينة كانت تميل.

وأفاد خفر السواحل الياباني بأنها كانت تحمل 980 طنا من حمض الأكريليك، وأن الطاقم يتكون من كوريين اثنين وثمانية إندونيسيين ومواطن صيني واحد.

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