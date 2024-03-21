صحة الشرقية تُكرم الأمهات المثاليات بالقطاع الصحي بالمحافظة

كرم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، الأمهات المثاليات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، والتي تم ترشيحهن بالفوز بلقب الأم المثالية، من خلال مسابقة سنوية نظمتها إدارة العلاقات العامة بالمديرية، بإشراف الدكتورة منى حسن مديرة الإدارة، وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الأم لعام ٢٠٢٤، في حضور مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة الحسابات، ومدير المكتب الإعلامي بالمديرية.

ومنح وكيل الوزارة شهادات التقدير، للأمهات الفائزة من قطاعات الصحة بمحافظة الشرقية من الإدارات الصحية والمستشفيات والديوان العام، تكريماً لهن، موجهاً بصرف مكافأة مالية لهم، ومقدماً الشكر والتقدير لجميع الأمهات بالمحافظة، وكافة أنحاء الجمهورية، وموجهاً التحية والتقدير لأمهات الشهداء من الجيش الأبيض وكافة أبناء الوطن، على عطائهن وتضحياتهن، متمنياً لهن دوام الصحة والسلامة والسعادة وراحة البال، وأن يرحم من فارقن الحياة منهن.

ودعى وكيل الوزارة المولى عز وجل أن يرحمهن بقدر ما قدمن من عطاء، كما تقدمت الأمهات المكرمات، بالشكر والتقدير للدكتور هشام مسعود، واللآتي أعربن عن سعادتهن بالإحتفال بهذا اليوم، حيث أنهن يعتبرن هذا التكريم وساما علي صدورهن.

وتضمنت قائمة التكريم كل من: رحاب عبدالمجيد جودة بالإدارة الصحية بمنيا القمح، وميرفت عبدالعزيز محمد، ومنال محمد عليوة، وليلى صابر محمود بديوان عام المديرية.