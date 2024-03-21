رئيس جهازالشروق: إيقاف وإزالة 4 مخالفات بنائية بالمدينة

صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن لجنة الإزالة الفورية بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إيقاف أربع مخالفات بنائية في المهد، حيث تمثلت تلك المخالفات في قيام أصحابها بالشروع في زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.

وأوضح “سعد”، أن اللجنة تمكنت من إيقاف الأعمال، وكذا إزالة الحوائط بأحد عقارات المجاورة الثانية، والخامسة بالحي الثالث، وكذلك قبل البدء في المخالفة، وفور وجود تشوينات مواد البناء بأحد عقارات الحي الأول شرق والمنطقة الثامنة عمارات، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.



وأهاب رئيس الجهاز، بأصحاب قطع الأراضي الإلتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الإستثمار فى البناء طبقا للتراخيص، حفاظا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم، حرصا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.