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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

نورهان منصور: حققت حلم من أحلام حياتي بالمشاركة في "امبراطورية ميم"

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

أكدت الفنانة نورهان منصور، سعادتها بردود الفعل التي تصلها عن شخصية "هايدي" التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل "امبراطورية ميم" والذي يعرض في الموسم الرمضاني.

 وقالت نورهان منصور، : "شخصية هايدي منذ رشحني لها المخرج محمد سلامة، وجدت أنها جريئة وقوية وسيتفاعل معها الجمهور، وهو ما جعلني اشعر بإنها ستكون إضافة لي لإني لم أقدمها من قبل.

تابعت : "وبالفعل تلقيت ردود أفعال كانت أكثر من جيدة وسعدت كثيرا بها وأهلي كانوا مندهشين من "هايدي" كثيرا وطريقتها مع "مُختار أبو المجد" والذي يقوم بدوره النجم خالد النبوي". 


وأضافت " كما تحمست أيضا للعمل لأنه من تأليف الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس فأنا مغرمة بكتاباته منذ الصغر وكان حلم من أحلام حياتي التمثيل في عمل من كتابته، كما أن معظم مشاهدي مع خالد النبوي والتمثيل أمامه مميز جدًا، لأن لديه تفاصيل يضعها في الشخصية بشكل مبهر طول الوقت، ولذلك أركز دائما أثناء العمل معه، فهناك فرق كبير بين الشخصية في الاسكرببت وبين أدائه، وقدرته على وضع هذه التفاصيل بسلاسة في أدائه للشخصية". 


وعن كواليس العمل، قالت نورهان " كانت أكثر من رائعة، فهي تتمتع بالانضباط والالتزام والهدوء، فالفنان خالد النبوي له "هيبة" وكواليسه محترمة، كما أنه يترك للمخرج مساحته ليقول رأيه، ويساعدني في الايفيهات التي اقدمها، خاصة وأن شخصية هايدي ليست صعبة وقريبة من القلب والتحضير لها كان سهلا، ولذلك اعتبرها من التجارب المميزة بالنسبة لي، فأنا سعيدة بالعمل مع المخرج المتميز محمد سلامة الذى استمتعت معه، لأنه مخرج موهوب، كما أن شركة أروما المنتجة للعمل والشركة المتحدة وفرتا كل الإمكانيات لظهور العمل على الشاشة بشكل يليق بالدراما المصرية". 


وتشارك نورهان منصور، بطولة مسلسل إمبراطورية ميم مع خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، يذكرأن نورهان شاركت من قبل في مسلسل نصيبي وقسمتك (بدلة جديدة) ومسرحية (اللوكاندة) مع أشرف عبد الباقي و نجوم مسرح مصر.

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