حبس عامل لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين فى منطقة الدرب الأحمر.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة سابقة بأسلوب المغافلة، لافتا إلى أنه يركز على كبار السن والسيدات فى تنفيذ جرائمه مستغلا ضعفها.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وفى سياق آخر ضبطت أجهزة الأمن تشكيل عصابى قاموا بالنصب على شخصين والاستيلاء منهم على مبلغ مالى بأسلوب إنتحال الصفة بالوراق

تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، وعامل) بقيامهما بالتواصل مع أحد الأشخاص لتغيير مبلغ مالى خاص بالأول إلى العملة الأجنبية، وإتفقا معه على التقابل بدائرة القسم ولدى وصولهما للمكان المتفق عليه وبحوزتهما المبلغ المالى مستقلان سيارة ملك وقيادة الأول ، فوجئا بسيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" توقفت بجوارهما وترجل منها مجموعة من الأشخاص وقاموا بإصطحابهم داخل "الميكروباص" عن طريق إنتحال الصفة، وإستولوا على السيارة "ملك المبلغ الأول" وبداخلها المبلغ المالى و 2 هاتف محمول ، وعند وصولهم لإحدى المناطق بدائرة القسم قاموا بتركهم ولاذوا بالهرب بالسيارة والميكروباص ، وفى وقت لاحق تم العثور على السيارة المستولى عليها وبداخلها الهاتف المحمول الخاص بالأول بالقرب من مكان الواقعة .

وتوصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص) مُستخدمين السيارة "الميكروباص".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع النصب على المواطنين راغبى تغيير العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفى، وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه)، وأقروا بتصرفهم فى باقى المبلغ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.