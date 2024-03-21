جوردون : اللعب لمنتخب أنجلترا حلم و لم أفكر بأسكتلندا

كشف جناح نيوكاسل الشاب أنتوني جوردون عن رفضه التام ارتداء فانلة منتخب أسكتلندا ووصف تواجده ضمن صفوف منتخب انجلترا حاليا بأنه حلم تحول الى حقيقة .

وقال أنتوني جوردون في تصريحات صحفية انه لم يفكر أبدا في تلبية الدعوة لتمثيل منتخب أسكتلندا وان كل تفكيره كان منصب حول الأنضمام لمنتخب أنجلترا خاصة مع شعوره بالأهتمام من جانب المدير الفني الحالي جارث ساوثجيت على الرغم من عدم توجيه الدعوة اليه من قبل للأنضمام لمنتخب الأسود الثلاثة .

وقال نجم هجوم نيوكاسل : هذا لا يعد عدم احترام لمنتخب اسكتلندا لكن الهدف كان امامي واضحا منذ ان كان عمرى خمسة او ستة سنوات هو ارتداء قميص المنتخب الأنجليزي ولم يكن هناك اي شىؤ لايقاف هذا الحلم ولم اكن لاسامح نفسي لو لم احققه .

وكان جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب أنجلترا قد أستدعي أنتوني جوردون لتشكيلة منتخب أنجلترا قبل مباراتي الأجندة الدولية امام كل من البرازيل وبلجيكا على التوالي و من الممكن ان يكون ظهوره الأول دوليا امام منتخب البرازيل يوم السبت المقبل على ملعب ويمبلي .

وكان ستيف كلارك المدير الفني لمنتخب أسكتلندا قد أبدى اعجابه بأنتوني جوردون وابدى رغبته في ضمه الى منتخب اسكتلندا استعدادا ليورو 2024 نظرا لأصول الاعب الأسكتلندية . ولم يكن أنتوني جوردون هو الاعب الوحيد الذي يضع الجهاز الفني لمنتخب أسكتلندا اعينهم عليه بل هناك لاعبين مثل ايليوت أندرسون و هيرفي باينز و تينو ليفرامينتو .