متحف تل بسطا بالزقازيق ينظم احتفالية لأعضاء نادي المسنين بالزقازيق

نظم متحف تل بسطا بالزقازيق، حفلاً بمناسبة عيد الأم لأعضاء نادى المسنين بالزقازيق ، تضمن الإحتفال محاضرة عن الأمومة في مصر القديمة، وتم تكريم 3 أمهات مثاليات ممن لديهم قصص كفاح، وعمل جولة إرشادية للامهات داخل قاعة العرض المتحفي لمشاهدة المعروضات الأثرية.

وقال إبراهيم على حمدي، مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، إن احتفالية عيد الأم بدأت بمحاضرة عن الأمومة في مصر القديمة تناولت الحديث عن مكانة الأم عند المصريين القدماء منذ عصور ما قبل الأسرات، وقد خُصص يوم سنوي للاحتفال بالمعبودة «إيزيس ربة الأمومة» عند المصريين القدماء، وكانت الأم في مصر القديمة لها كافة الحقوق، وتمتهن جميع المهن والمناصب المرموقة، ولها استقلالها المالي بعيد عن الرجل، وقد أمتهنت الطب والجراحة، وكذلك ظهرت التماثيل الثلاثية والتي تظهر الأم بجانب الراجل مما يدل على مكانة الأم في مصر القديمة كأحد المكونات الرئيسية للأسرة المصرية، كما وجدت داخل أحد المعابد وصية للحكيم أني إلى ابنه ينصحه «يجب ألا تنسي فضل أمك عليك ما حييت، فقد حملتك قرب قلبها، وكانت تأخذك إلى المدرسة، وتنتظرك ومعها الشراب والأكل، فاذا كبرت وأخذت زوجة لك فلا تنسى أمك».

وأشار إلى أنه تم تكريم 3 من الأمهات المثاليات من أعضاء نادى المسنين، وتم تقديم شهادات تقدير لهن، تقديراً لدورهن في تربية أبنائهن التربية السليمة، ومساهمتهن في إعداد جيل متميز علمياً وخلقياً.

وفى نهاية الإحتفالية قام المرشدين الأثريين بمتحف تل بسطا بأصطحاب الأمهات فى جولة إرشادية داخل قاعة العرض المتحفي لمشاهدة المعروضات الأثرية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير فى المجتمع، وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسى له، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحاً أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ترعى حقوق المرأة، مشيراً إلى أهمية دور الأب في قيادة الأسرة، فكم من الآباء أناروا طريق أبنائهم، ووضعوا حكمتهم وخبرتهم بين أيديهم ليستمدوا منها ما يفيدهم في كل ما يواجههم من عثرات الحياة، لذلك تحرص الدولة على تكريم الأمهات والأباء الذين لهم قصص كفاح كل عام في ضوء الإحتفال بعيد الأسرة.