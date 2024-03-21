الفنان محمد ثروت وزوجته ضيفا ثانى حلقات الخيمة على "راديو مصر"

يحل الفنان محمد ثروت وزوجته الفنانة منى جمال، الساعة العاشرة مساءً ضيفا برنامج الخيمة على إذاعة راديو مصر.



‎ويكشف ثروت خلال الحلقة عن أعماله المشارك بها فى رمضان الحالى والعديد من المواقف الطريفة فى حياته الفنية وما سر اتجاه للكوميديا وبراعته فى الأدوار الكوميدية؟



‎كما تكشف زوجته الفنانة منى جمال عن بداية علاقتها بمحمد ثروت وعن مشاركتهما فى العديد من المسلسلات الكوميدية .

وتبدأ ليالي الخيمة فى العاشرة مساء وحتى منتصف الليل على إذاعة راديو مصر كل خميس طوال شهر رمضان، يتناوب على تقديمه أبناء راديو مصر.