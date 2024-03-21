الخميس 21 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الفنان محمد ثروت وزوجته ضيفا ثانى حلقات الخيمة على "راديو مصر"

الفنان محمد ثروت
الفنان محمد ثروت وبرنامج الخيمة

يحل الفنان محمد ثروت وزوجته الفنانة منى جمال، الساعة العاشرة مساءً ضيفا برنامج الخيمة على إذاعة راديو مصر.


‎ويكشف ثروت خلال الحلقة عن أعماله المشارك بها فى رمضان الحالى والعديد من المواقف الطريفة فى حياته الفنية وما سر اتجاه للكوميديا وبراعته فى الأدوار الكوميدية؟


‎كما تكشف زوجته الفنانة منى جمال عن بداية علاقتها بمحمد ثروت وعن مشاركتهما فى العديد من المسلسلات الكوميدية .

وتبدأ ليالي الخيمة فى العاشرة مساء وحتى منتصف الليل على إذاعة راديو مصر كل خميس طوال شهر رمضان، يتناوب على تقديمه أبناء راديو مصر.

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