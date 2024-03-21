فريق كلية التربية الرياضية يحصل على كأس الدورة الرمضانية بجامعة الوادي الجديد



اختتمت جامعة الوادى الجديد الدورة الرمضانية فى خماسي كرة القدم والتى نظمتها الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة تحت رعاية الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد.

وباشراف وحضور الاستاذ الدكتور احمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال حسن منسق عام الانشطة الطلابية واخصائى النشاط بالإدارة العامة لرعاية الشباب وبحضور لفيف من السادة مدير رعاية الشباب بالكليات بالجامعة

وقال الاستاذ انور عباس مدير عام الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة ان الدورة الرمضانية شارك فيها فرق كرة القدم بكليات الجامعة وصعد للمبارة النهائية فريق كلية التربية وفريق كلية التربية الرياضية وانتهت المباراة بفوز فريق كلية التربية الرياضية بكأس الدورة الرمضانية بهدفين نظيفين وتم منح الفائزين شهادات تقدير وجوائز مالية مقدمة من جامعة الوادى الجديد