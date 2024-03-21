أنباء حول عرض برشلونة لاعبين لضم أونانا

على الرغم من المشاكل المالية التي يمر بها نادي برشلونة الأسباني الا ان ادارة النادي الكاتالوني برئاسة خوان لابورتا تبدو مصرة على صفقة ضم لاعب إيفرتون الأنجليزي أمادو أونانا .

ويبدو لاعب الوسط المدافع هو المشكلة الفنية الحقيقة التي تواجه تشافي هيرنانديز في الوقت الحالي في ظل اصابة أندرياس كريستيانسن وعدم قدرته على القيام بهذه الأدوار مع البارسا فأن اعين برشلونة مسلطة نحو لاعب وسط أيفرتون أمادو أونانا .

وقالت صحيفة سبورت الكاتالونية ان اسم امادو اونانا يتصدر قائمة الاعبين الذين يرغب برشلونة في التعاقد معهم خلال فترة الأنتقالات الصيفية اتلمقبلة رغم ارتفاع سعره وفقا لطلبات نادي ايفرتون لتصل الى حوالي 60 مليون يورو وهو رقم كبير للغاية في ظل الصعوبات التي يعاني منها برشلونة على المستوى المالي .

وقالت الصحيفة الأسبانية ان الحل الوحيد يكمن في امكانية عرض عدد من الاعبين الذين ينوي برشلونة الأستغناء عنهم ولا يرغب في استمرارهم في الموسم القادم ليكون ضمن صفقة امادو أونانا الا ان المشكلة الوحيدة التي تواجه هذا الحل هي توافق الاعبين الذين سوف يعرضهم برشلونة مع رغبات أدارة أيفرتون لدعم الفريق وايضا نجاح ايفرتون في البقاء في الدوري الأنجليزي الممتاز في الموسم المقبل في ظل صراع شرس مع عدد من الأندية .