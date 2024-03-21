مسلسل حق عرب الحلقة 11| مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يواصل مسلسل حق عرب تصدره لمؤشر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 11.



يذاع مسلسل حق عرب الحلقة 11 على قناة ON Drama اليوم، بطولة الفنان أحمد العوضي، في تمام الساعة 9 مساء، وتعاد الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة 12 ظهرا، والاعادة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 11 على قناة ON اليوم



كما يمكنك مشاهدة مسلسل حق عرب الحلقة 11 على قناة ON اليوم، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، على أن تكون الإعادة الأولي في تمام الساعة 11:15 صباحا، والاعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحا.

وبدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، بمحاولة حنان التي تجسدها الفنانة دينا فؤاد الرجوع والتواصل مع عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، ولكنه لم يجيب عليها، وبدأ رحلته فى استرجاع ذكرياتهم.

وحاول المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي، فى اعطاء ابنته أنغام وتجسدها الفنانة كارولين عزمي الفرصة للعودة لخطيبها ويجسده الفنان تامر شلتوت وخاصة أنه من عائلة نسب كبيرة، ولكنها رفضت.

شهدت أحداث الحلقة عن سنوسرت الأول، خلال مشهد جمع عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، والمعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، أثناء إتمام صفقة بيع قطع آثار، وواجه تراجع من رجل الأعمال أثناء التبادل ورفض دفع المبلغ المالي مقابل الأثار، حتى يطمئن ويتأكد أن الآثار حقيقية وتعود لمقبرة سنوسرت الأول بالفعل، وهو ما وافق عليه المعلم عبدربه بسبب الوسيط بينهما وهو الدجال فهيم في الشرقية، ويطلق عليه اسم مولانا.

مسلسل حق عرب



تفاصيل مسلسل حق عرب الحلقة 8



توالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 8، بطولة الفنان أحمد العوضي، انتصارًا جديدًا لشهامته ورجولته، إذ تمكن من الوصول إلى مكان سميحة التي تجسد شخصيتها دنيا المصري، ابنة المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، بعدما أبلغته والدتها صباح الجياش والتي تقدم دورها الفنانة وفاء عامر بأن آخر مكالمة هاتفية لها قبل وفاتها كانت مع رباح أبو الدهب "وليد فواز".

وعلى الفور ذهب عرب السويركي ويجسده أحمد العوضي إلى منزل رباح أبو الدهب، لتتصدم به سميحة، وتتفاجأ بمعرفته لمكانها، ويبدأ عرب السويركي في توبيخ رباح أبو الدهب على فعلته وأنها لا تمس للرجولة، فإذا به يتنصل من حبيبته سميحة ويبلغه بأنها هي من هربت من بيت والدها المعلم عبدربه واستغاثت به وطلبت منه أن يتزوجها.

شهدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل حق عرب ولم تستوعب سميحة الصدمة وطالبها عرب السويركي أن تتجهز للعودة لبيت والدها المعلم عبد ربه، وتوعد رباح أبو الدهب بتصفية حساباتهما في وقت لاحق.



موعد عرض إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 10

وتذاع الحلقة 10 من مسلسل حق عرب الليلة على شاشة قناة ON Drama، في الساعة 9 مساءً، إضافة لعرضها في تمام الساعة 12 منتصف الليل، كما يمكنك مشاهدتها من خلال تطبيق WATCH IT، بالتزامن مع عرضها على قنوات ON ودون فواصل إعلانية.

تصدّر الفنان أحمد العوضي ومسلسل حق عرب تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس ومحرك البحث جوجل، إذ شهدت أحداث مسلسل حق عرب في الحلقة السابقة أحداثا مشوقة، تضمنت خيانة شقيق عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، بعدما سرق أمواله من دولاب والدتهما ماجدة والتي تجسدها سلوى عثمان، واشترى خاتمًا هدية لخطيبته دون استئذانه.



واشتعلت الأزمة بين عرب السويركي وشقيقه علي، بعدما واجه بسرقة أمواله، وأبلغه بأنه يريدها على الفور، فما كان من شقيقه علي إلا أنَّ ذهب إلى رباح أبو الدهب والذي يجسده وليد فواز ليستغيث به ويوافق على العمل معه كمستشار قانوني، وطلب منه مبلغا من المال ليسدده إلى شقيقه عرب.



قصة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة المسلسل إلي جانب أحمد العوضي، كل من رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.