إحالة لجنة تطوير كورنيش المشاية بالدقهلية للتحقيق

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس إجتماعا طارئ بلجنة متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش المشاية السفلية علي النيل بطول 2 كيلو متر تقريباً وبتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه تقريبا من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وقرر المحافظ إحالة كافة أعضاء اللجنة إلي التحقيق الفوري لتقاعسهم في متابعة أعمال التنفيذ وانخفاض نسب التنفيذ عن المعدل المطلوب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاههم وتجاه المقاول المنفذ للأعمال .

وأكد مختار علي أننا نعمل جميعاً هنا في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل تنفيذ ومتابعة المشروعات الخدمية التي تخدم المواطنين والمتقاعسين ليس لهم مكان بيننا

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصري وتحسين الصوره البصريه للمواطنين من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والترفيهية التي تخدم المواطنين ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات التنموية التي تلبي مطالب المواطنين ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة هالة السعيدوزيرة التخطيط ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية في هذا الشأن .



