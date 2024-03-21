ندوة عن فضائل الشهر الكريم بالنادي الثقافي بالقصير

نظم النادي الثقافي بمدينة القصير ندوة مميزة تستعرض فضائل الشهر الكريم وأهميته في حياة المسلمين. يأتي ذلك في إطار البرنامج الثقافي الشهري عن شهر مارس ٢٠٢٤م الذي يهدف إلى توعية الأعضاء وتثقيفهم حول العديد من المواضيع الهامة.

وذلك تحت رعابة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر والدكتور علاء الدسوقى مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية وإشراف إيهاب طه وكيل المديرية للشباب و مارتينا صبري منسق النادي الثقافي .

حيث يسعى النادي الثقافي إلى تعزيز الوعي الثقافي لأعضائه، ولذلك تم اختيار موضوع "فضائل الشهر الكريم" لهذه الندوة القيّمة.

تم خلال الندوة استعراض فضائل شهر رمضان المبارك من خلال النظر إلى الجوانب الروحية والاجتماعية والصحية لهذا الشهر المبارك، تم تسليط الضوء على قيمة الصيام والتأمل والتضامن الاجتماعي التي يتميز بها شهر رمضان، فضلاً عن فوائده الصحية والنفسية.

استفاد المشاركون من هذه الندوة المميزة من خلال زيادة معرفتهم بفضائل الشهر الكريم وتأثيرها الإيجابي على الفرد والمجتمع. وفي نهاية الندوة تم منح فرصة للمشاركين لطرح الأسئلة والاستفسارات وتبادل الآراء والتجارب الشخصية.

يعكس اختيار هذا الموضوع أهمية النادي الثقافي في تعزيز الوعي الديني والثقافي لأعضائه. وإنه فرصة قيّمة للانخراط في مناقشات مثمرة والاستفادة من المعرفة والتجارب الشخصية للمتحدثين.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات المتنوعة التي ينظمها النادي الثقافي خلال شهر مارس، والتي تهدف إلى تقديم محتوى ثقافي غني ومتنوع لأعضائه خلال الشهر الفضيل .

تم التنفيذ تحت إشراف سعيد عطيتو مدير إدارة شباب القصير وصلاح عبيد المدير التنفيذي لمركز شباب القصير وراندة ابراهيم مشرفة النادي الثقافي بالمركز .

الندوة