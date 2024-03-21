الخميس 21 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

محافظ المنيا يشيد بدور المجتمع المدني في خدمة الأهالي

جانب من المبادرات
جانب من المبادرات التنموية

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا حرص الدولة على تنفيذ المبادرات التنموية التي من شأنها استهداف كافة فئات المجتمع لافتا الى اهمية تضافر الجهود مع شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدنى من خلال تنفيذ العديد المساهمات المادية للاسر المصرية بشكل عام و الاسر الأكثر احتياجا بشكل خاص كنوع من الالتزام بدورها فى المشاركة المجتمعية .
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء وفد مؤسسة العربى و فى مقدمتهم المهندس محمود هشام العربي رئيس مجموعة سلسلة الامداد بمجموعة العربي .
أشاد المحافظ بدور الجمعيات الأهلية و مؤسسات المجتمع المدنى سواء فى تفعيل  المبادرات الرئاسية أو تقديم المساعدات المادية للاسر المصرية والمشاركة فى تخفيف الأعباء عن كاهل تلك الاسر ، ايمانا منها بدورها فى المسئولية المجتمعية مثمنا ما تقدمه مؤسسة مؤسسة العربى هذا العام بدعم  ٢٠ غسالة لأمهات المنيا المثاليات
وفى ختام اللقاء، أهدى الوفد للمحافظ درع  مؤسسة العربى تقديرا لدعمه المستمر لانشطة واسهامات الشركة وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى لخدمة أهالى المحافظة .

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