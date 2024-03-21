اجتماع وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مع الشعب التخصصية بإدارة الشباب

أجتمع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مع مدربي وسفراء برنامج مشواري على مستوى المحافظة بمختلف مكوناتهم المهارات والمشورة المهنية وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية لمناقشة الخطة التنفيذية للبرنامج وأهم الإيجابيات والسلبيات التي تم ملاحظتها خلال فترة التنفيذ بالقترة السابقة وأهم التحديات التي تواجه الشباب لوصول المحافظة لمستويات متقدمة علي مستوي الجمهورية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة.

أكد الصبروط أن المدرب لابد أن يدرك أهمية البرنامج والرسائل المقدمة من خلالهم للمستفدين بمختلف أعمارهم طلائع وشباب وان المهارات الحياتية التي يستفاد بها المستفدون هي مسار يضئ له حياتية والزم الصبروط المدربين والسفراء علي ضرورة بذا اقصي جهد ممكن والابتكار والتطوير الدائم في ادائهم حتي نصل بالمشروع للهدف المراد تحقيقه وغير مقبول علي الإطلاق أي تقصير خلال الفترة القادمة من أي مدرب أو سفير وهذا لمصلحة العمل العام .

انهي الصبروط الإجتماع بالاستماع لاسئلة واستفسارات واقتراحات المدربين والسفراء مشيرا الى ضرورة عمل التقارير الخاصة بالبرنامج والتدريبات المنفذة والمتابعة المستمرة لعمل المدربين وتقديم كافة الحلول اللازمة لمشاكلهم.

حضر الإجتماع الدكتوروليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب ، وعامر حمدي مدير ادارة الشباب بالمديرية ومصطفى فتحى منسق عام المشروع.