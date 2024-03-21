القومي للترجمة يطلق النسخة ١٤ من كشاف المترجمين

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني و استكمالاً لمبادرة المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بالاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتّابها، من خلال طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وفي إطار الاحتفال بالأعياد القومية لخمس محافظات مصرية هى (قنا وبنى سويف والفيوم وجنوب سيناء والجيزة)، فإن المركز يعلن عن مسابقة لترجمة نص من رواية "عذراء دنشواى" للأديب محمود طاهر حقي وفقًا للتفاصيل التالية:



أولا: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة:



1- يقوم المتسابق بتحميل النص من على الصفحة الرسمية للمركز القومى للترجمة.

2- تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

3- يرسل المتسابق ترجمته عبر العنوان الإلكتروني:

‏[email protected] بالصيغتين ملف word و pdf

بالاضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي

علما بأن آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 7 /4/ 2024.

4-لا يشترط سن المتقدم للمسابقة.

5-لا يجوز لمن سبق له الفوز فى أى نسخة من كشاف المترجمين أن يتقدم مرة أخرى.

ثانيًا: الجوائز:

يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.