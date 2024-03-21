محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة الجديدة بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة انتظام منظومة النظافة الجديدة داخل انفاق المشاه ( نفق المؤسسه ونفق كليه الزراعه ونفق ناصر ) ومتابعه أعمال النظآفه بشارع احمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمه ومتابعه أعمال رفع تراكمات المخلفات بجوار الطريق الدائري أمام نفق الشعراوي ومنطقه القطاوي بحي غرب شبرا الخيمة،بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العام واستعادة الوجه الحضاري لمدينة شبرا الخيمة.



استهلّ المحافظ الجوله بمتابعه منظومه النظافه الجديده ورفع الإشغالات داخل انفاق المشاه (نفق المؤسسه ونفق ناصر ونفق كليه الزراعه) بحي غرب شبرا الخيمه وذلك للوقوف على حالة النظافة بالأنفاق، مشددًا علي رئيس حي غرب شبرا بالتواجد على مدار اليوم، وعدم السماح بوجود أي مخلفات مع تنفيذ حملات نظافة دورية بالأنفاق، وصيانة كشافات الإضاءة لضمان استدامه الخدمة.



وخلال تفقد محافظ القليوبيه نفق كليه الزراعه بحي غرب شبرا الخيمه حيث لاحظ عدم وجود كشافات أناره داخل النفق وعلي الفور وجه باعاده تركيب خطوط أناره داخل النفق كما وجه بالتنسيق مع مديريه امن القليوبيه بتخصيص أفراد امن داخل الأنفاق لعدم سرقه كشافات الاناره مره أخرى وتأمين الأنفاق.



وفى سياق متصل شدد الهجان على رفع الإشغالات اعلي الانفاق والاستمرار بمتابعة النفق لعدم تواجد أي باعة بداخله وعدم إعاقة عبور المواطنين، موجها أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين

واستكمل المحافظ الجوله بمتابعه أعمال إزالة برج مخالف متعدي على خط تنظيم شارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة وذلك بالتنسيق مع مديرية امن القليوبية، والذى يتكون من 14 طابقا على مساحة 350 م2، وسيتم الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض لمخالفته خط التنظيم وتعارضه مع أعمال تطوير وتوسعة شارع أحمد عرابى، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير الشارع وفتح محاور مرورية جديدة تعمل على سيولة الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وربطها بالطريق الدائرى حيث تم إزاله ٩ ادوار وجاري إزاله الخمسة الطوابق المتبقية

وخلال الجوله تابع المحافظ أعمال النظافه ورفع الأشغالات بشارع احمد عرابي بحي غرب شبرا واسفل الطريق الدائري أمام نفق الشعراوي والمقلب الوسيط بحي شرق شبرا الخيمه مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقاءها في الشوارع للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين البيئة

جاءت الجولة بحضور كل من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمه واللواء شريف لطفي نائب رئيس شركة نهضة مصر والمهندس عز الدين يحي رئيس فرع القاهرة الكبرى بشركة نهضه مصر، وعدد من القيادات التنفيذية.