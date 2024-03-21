الخميس 21 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بوادي النطرون

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 8 أشخاص جميعهم من العمال الزراعية ، بكسور وكدمات متفرقة ، في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخري نقل ، بوادي النطرون ، إنتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الواعة ، وتم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الامنية إلي مكان الحادث ، حيث أكدت المعاينة ، تصادم سيارة نقل تحمل عمال زراعيين مع أخري نقل ، خلف دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون 

أسفرت الواقعة عن إصابة 8 أشخاص هم كل من ن.ع.18سنة ،ف.ع.25سنة ، ب.م.21سنة ،أ.أ.15سنة ،ت.ن.21سنة ،ن.ج.26سنة ،أ.ع.16سنة ، وجميعهم عمال زراعيين يقيمون محافظة أسيوط ، أ.ع.34سنة ويقيم بالدلنجات ، بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم .

تم نقل المصابين إلي مستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم ، وأحيلت الواقعة إلي النيابة التي تولت التحقيق .

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