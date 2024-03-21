أمرت جهات التحقيق بالجيزة، اليوم الخميس، بتجديد حبس 4 متهمين بقتل شاب أثناء دفاعه عن خطيبته بمنطقة سقارة بأبوالنمرس، في الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي الأمن بلاغا من المستشفى العام يفيد بوصول فرحات السيد، وشهرته "بيبو"، مصابا بعدة طعنات نافذة بأماكن متفرقة من جسده.

وبسؤال مرافقيه أكدوا أنه تعرض للضرب بالأسلحة البيضاء من 4 آخرين أثناء سيره بالشارع في وقت معاصر للإفطار، وبصحبته خطيبته وزميلاته في العمل، فتم التدخل طبيًا للتعامل مع حالة المجني عليه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه.

وكلف مدير أمن الجيزة، إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط الجناة وكشف ملابسات الواقعة، وكشفت التحريات عن أن المجني عليه كان يسير بصحبة خطيبته وزميلاته بالعمل، وأثناء ذلك اعترضهم 4 أشخاص وحاولوا التعرض لخطيبته وإشهار السلاح في وجهها ومضايقتها، فتدخل المجني عليه لحمايتها، فاعتدوا عليه ولاذوا بالهرب وتركوه وسط بركة من الدماء.

وقى سياق متصل قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل عاطل بالجيزة بسبب خلافات مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.



انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمنطقة منشأة القناطر وبها رش خرطوش بالجسم.



بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وعاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز لخلافات مالية بينهما قام على إثرها المذكور بإطلاق عيار نارى من "فرد محلى" كان بحوزته تجاه المجنى عليه فإحدث إصابته التى أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – فرد محلى"المستخدم فى إرتكاب الواقعة".