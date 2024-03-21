ضبط طن سكر و٣ أطنان دجاج مجهولة المصدر في حملة تموينية بالإسماعيلية

تمكنت إدارة تموين المركز بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري من ضبط طن سكر مخبأة داخل أحد المخازن وضبط ٣ أطنان من الدجاج واجزاء الدجاج مجهولة المصدر.

جاء ذلك خلال عدة حملات تموينية تمت أمس الأربعاء، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

حيث تم ضبط ٣ أطنان من الدجاج ومجزءات دجاج داخل مجزر (متوقف عن العمل) بدون بيانات أو علامات تحدد مصدرها وبعضها غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود حروق تجميد على سطحها وتسييحها ثم إعادة تجميدها بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وذلك بناءً على تقرير الطبيب البيطري المرافق للحملة.

كما تمكنت الحملة من ضبط ما يقرب من طن سكر تم وضعها في شكائر فئة ال(٥٠ كجم) بحوزة أحد أصحاب الثلاجات في منطقة الكيلو ٢، بمخازن وثلاجات بدون ترخيص وبدون فواتير بغرض الاحتكار و استغلال المواطنين. وتم التحفظ على الكمية و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

ونشر ديوان عام محافظة الإسماعيلية ارقام للشكاوى التموينية للمواطنين

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨