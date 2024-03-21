بدر بن عبدالمحسن “الحربي “ رحلة الستينات او (الستينيات)

حيث ان بدر اسماها بهذا الاسم وهي رحلة مسافتها قرابة ال١٥٠٠ كم تقريباً او مايزود عنها ، بحيث ان بدر قام بقيادة هذه الرحلة من المدينة المنورة الى الدوادمي وتبعد عن المدينة المنورة قرابة ال٧٥٠كم ذهاباً اليها على سيارات من نوعها النادر والقليل منها تعود الى اعوام وموديلات ١٩٦٠ و١٩٦٧ و١٩٧٧ من نوع نيسان داتسون ومن نوع سوزوكي واخرى من نوع نيسان داتسون وحيث انه قاد هاذهـ الرحلة مغامراً مستمتعاً بها ومعه بعض زملائه ومعه بعضاً مما قد يحتاجه من قطع الغيار لهذه المركبات احتياطاً ليقابل جميع الصعاب والتحديات في هذه الرحلة ، حيث ان بدر وزملائه اعتبرو هاذهـ الرحلة مغامره ومخاطره وفازو بها حيث انهم وصلو الى وجهتم بعد توفيق ًالله الى منطقة الدوادمي وقامو بمشاركتهم بها وحضورهم مهرجان الدوادمي للسيارات الكلاسيكية برعاية امانه وبلدية المنطقة وفريق الدوادمي للسيارات الكلاسيكية وتم تكريمهم ثم عادو مرةً اخرى بهذه المركبات اللتي تعود اعمارها قرابة الـ٦٤ سنة حيث ان بدر قال معبراً بأنه يحب هاذهـ المركبات وانها ملك خاص له وهو اللذي قام بتجديدها وتحسينها بعد ان اهتمت وقام بانعاشها ورد الروح اليها وقال كذلك بأنها من هواياته منذ صغر سنه علماً بأنه اشتهر بالمركبات وبيعها وشرائها واقتناء الكثير منها وتعمق بحبها الى ان صارت محتواه اللذي لا انفصال عنه