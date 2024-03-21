اندلاع حريق داخل مركز البحوث الزراعية بالدقى

اندلع حريق داخل مركز البحوث الزراعية بمنطقة الدقى ، وتمكن رجال الحماية المدنية ، فى السيطرة على الحريق بعدما انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان .

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى مركز البحوث الزراعية فى منطقة الدقى، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتبين اشتعال النيران فى محول كهربا ءداخل المركز وتم عملية إخماد الحريق.

وفى سياق آخر قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل عاطل بالجيزة بسبب خلافات مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.



انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمنطقة منشأة القناطر وبها رش خرطوش بالجسم.



بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وعاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز لخلافات مالية بينهما قام على إثرها المذكور بإطلاق عيار نارى من "فرد محلى" كان بحوزته تجاه المجنى عليه فإحدث إصابته التى أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – فرد محلى"المستخدم فى إرتكاب الواقعة".

وكانت قد قررت نيابة البساتين، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة الهواتف المحمول وبيعها لتاجرعلى علم بأنها هواتف مسروقه بثمن بخس.

وأسفرت جهود الشرطة برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن ضبط (عاطل) لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً فردياً تخصص فى السرقات المتنوعة، وأقر بإرتكابه عدد 5 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله" سيئ النية"، وكذا ضبط باقى المسروقات بمسكنه.