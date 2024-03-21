إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالصف

أصيب 3 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق فى الصف ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وبمجرد تلقى البلاغ أعلى الطريق فى الصف، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 3 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.



وفى سياق آخر تجرى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تحريات مكثفة فى واقعة حريق دار أيتام بمنطقة السلام.

ونشب حريق فى دار أيتام بمنطقة السلام ،اليوم السبت، وانتقلت سيارات الحماية المدنية وقوات الشرطة الى موقع البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق دار رعاية أيتام فى السلام ، وعلي الفورانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران امتدادها إلي المجاورات.

وأخلت قوات الشرطة دار الأيتام من المتواجدين بداخله وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر بشرية .

ويجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة ، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كما أطلق شاب الرصاص على ابن عمه في مركز تمى الأمديد بـالدقهلية بسبب خلافات بينهما ما أدى لمقتله في الحال.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من المستشفى المركزي، بوصول شاب يدعى عطية محمد حسن إسماعيل، 34 سنة، مقيم بقرية الوسطاني مركز كفر سعد، محافظة دمياط، مصابا بطلق ناري وتوفي متأثرًا بإصابته.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة المقدم أحمد ثروت، رئيس المباحث، لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أن خلافا نشب بين المجني عليه ونجل عمه، وهما من العرب الرُحل، وتطور إلى مشاجرة أطلق على إثرها المتهم عيارًا ناريًا صوب الضحية، ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته، وفر هاربًا.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.

ويكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد من جهودهم لضبط المتهم الهارب.