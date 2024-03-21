بالهدايا والورد.. موانئ البحر الأحمر تكرم الموظفات بالهيئة

احتفلت اليوم الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بعيد الأم، بتكريم جميع العاملات بالهيئة من خلال توزيع الورود والهدايا العينية والصور التذكارية، لإدخال البهجة والفرحة وتقديرا لدورهم في منظومة العمل والتنمية والارتقاء بمستوي الأداء بالهيئة وتشجعيهم على بذل المزيد من العمل، ويأتي ذلك إيمانا منها بدور المرأة في تدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها، والعمل على توطيد العلاقة بين جميع أفرادها باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات وعاملا أساسيا في تقدمه.



وأشاد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة بالدور العظيم لكل أم مع أبنائها والمجتمع في تربية وتنشئة جيل مسئول يحمل وطنا بأكمله، وقدم الشكر والتقدير لكل امرأة عاملة على دورها الفعال في أداء عملها بالصورة المثلي، وقدرتها على العطاء في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بجانب اهتمامها ورعايتها لأسرتها وابنائها.

تكريم الموظفات