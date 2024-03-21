جدول مباريات اليوم الخميس 21 مارس 2024 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس، 21 مارس 2024، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلق أنحاء العالم المحلية والقارية، حيث يخوض الكثير من المنتخبات مواجهات ساخنة خلال فترة التوقف الدولي الجارية.





مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

باكستان X الأردن – 11 ظهرًا - Alkass One HD

أستراليا X لبنان – 11.10 ظهرًا

اليابان X كوريا الشمالية – 12.23 ظهرًا

كوريا الجنوبية X تايلاند – 1 مساء

ميانمار X سوريا – 1.30 مساء

هونج كونج X أوزبكستان – 2 مساء

إيران X تركمنستان – 6 مساء

الإمارات X اليمن – 8 مساء

عمان X ماليزيا – 8 مساء - Alkass Five HD

فلسطين X بنجلاديش – 8.30 مساء

قطر X الكويت – 8.30 مساء - beIN Sports HD

السعودية X طاجيكستان – 9 مساء - Alkass Two HD

العراق X الفلبين – 9 مساء

النيبال X البحرين – 9 مساء

مواعيد مباريات دولية ودية



روسيا X صربيا – 7 مساء

الرأس الأخضر X غيانا – 9 مساء

البرتغال X السويد – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2

جنوب أفريقيا X أندورا – 11 مساء

إيطاليا X فنزويلا – 11 مساء