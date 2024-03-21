برنت التأمينات.. يبحث الكثيرون عن خطوات استخراج برنت التأمينات، حيث يتيح موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رابط الاستعلام عن برنت التأمينات وذلك لاحتياجه عند التقديم للعديد من الوظائف.



ونرصد طرق الاستعلام عن برنت التأمينات وأماكن استخراجه

استعلام عن التأمينات بالرقم القومي

من الممكن الاستعلام عن التأمين ومعرفة الرقم التأميني، من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

بعد الدخول على الرابط يجب الضغط على بدء الخدمة.

ثم يتم إدخال البيانات الشخصية وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم.

النقر على أيقونة أنا لست روبوت.

النقر على أيقونة إرسال الطلب.

بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.



طرق الاستعلام عن الرقم التأميني

ويمكن الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال التواصل مع الخط الساخن عبر الرقم 16217.



خطوات الحصول على الرقم التأميني لأول مرة



يمكن استخراج الرقم التأميني لأول مرة من خلال التوجه إلى أقرب منطقة تأمينية أو مكتب تأميني قريب منك، مع إحضار شهادة الميلاد المُميكنة وبطاقة الرقم القومي، وتكون سارية، ويقدم الطلب للموظف المختص لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.

خط ساخن للاستعلام عن الرقم التأميني

ويمكن الاتصال بالخط الساخن 16217 للاستعلام والاستفسار عن جميع الخدمات التأمينية، والتساؤل عن كيفية سداد الاشتراكات التأمينية من خلال مدفوعة التأمينات الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن برنت التأمينات أون لاين



أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن برنت تأمينات أون لاين، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ادخل على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات للاستعلام عن برنت التأمينات.

- ثم انقر على خيار الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- ثم اضغط على بدء الخدمة.

-ادخل البيانات المطلوبة

- اضغط على إرسال الطلب.

- ثم يظهر أمامك الرقم التأميني الذي تحتاج إليه.

ويشترط في الحصول على برنت تأميني أون لاين، أن يكون سبق استخراجه من قبل من أي مكتب تأمينات.



استخراج برنت التأمينات الاجتماعية



من الممكن للمواطنين استخراج برنت تأميني من خلال مكتب التأمينات المتواجد في العديد من المناطق.

وفي حال عدم وجود مكتب تأمينات قريب منك يمكنك التوجه إلى مكتب التأمينات الرئيسي التابع لمحافظة محل الإقامة، ويقع الفرع الرئيسي لهيئة التأمينات الاجتماعية، في شارع الألفي بمنطقة وسط البلد.



الاوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأمينات



إحضار البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد.

ويجب أن يكون برنت التأمينات مستخرجا بشكل إلكتروني ومختوم بختم المكتب، وتوقيعه من خلال مدير المكتب، حتى يكون صالحًا للاستخدام.