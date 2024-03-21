عاصفة ترابية وسقوط أمطار رعدية.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21 مارس، متوقعة سقوط أمطار رعدية إلى متوسطة الشدة في 17 محافظة خلال الساعات المقبلة.

فيما أكد بيان هيئة الأرصاد أن محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والشرقية وبورسعيد والسويس تتعرض لسقوط أمطار رعدية إلى متوسطة بنسبة تصل لـ 40% على فترات متفاوتة خلال ساعات اليوم الخميس 21 مارس.

كما تشهد البلاد خلال الساعات المقبلة، عاصفة ترابية، تصل سرعة الرياح بها إلى 36 كيلو مترًا في الساعة مع تكون الغيوم الجزئية في جميع المحافظات باستثناء محافظات جنوب الصعيد، إذ يسود بها خلال الساعات المقبلة طقس مشمس على مدار اليوم ومعها انعدام سقوط الأمطار بجميع محافظات الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة وبعض المحافظات..

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21 مارس:

القاهرة: 26 العظمى و16 الصغرى.

دمنهور: 23 العظمى و15 الصغرى.

كفر الشيخ: 23 العظمي 13 الصغرى.