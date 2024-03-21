سلطنة عمان وكرواتيا تبحثان سبل التعاون بين البلدين

بحث وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، مع رئيس وزراء جمهورية كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، بالعاصمة الكرواتية سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات المنافع المتبادلة بين البلدين.

وحسب وكالة الأنباء العمانية فقد تمّ خلال اللقاء أيضا تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، والتأكيد على أهمية دعم كافة الجهود السلمية وسيادة القانون الدولي في سبيل توثيق التعاون الإيجابي والاحترام المتبادل بما يؤمن دعائم الأمن والسلم لكافة الشعوب.

حضر اللقاء جوردان جيرليتش رادمان وزير الشئون الخارجية والأوروبية بجمهورية كرواتيا ويوسف بن أحمد الجابري سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية كرواتيا، وعدد من المسئولين في الجانبين.