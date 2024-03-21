نائبة محافظ القليوبية تشارك بحملة ضبط أسعار الأسواق ببنهــــــــا

قامت الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ بحملة للمرور على العديد من المحلات مختلفة الأنشطة بمدينة بنها، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية .

جاء ذلك بحضور إيهاب محمد نائب رئيس المدينة ويوسف محمد مدير جهاز حماية المستهلك بالقليوبية وخالد منصور مدير التحريات بجهاز حماية المستهلك بالقليوبية محمد فاروق مسئول التموين ومحمد هشام مفتش أغذية الصحة وبعض المختصين ومسؤولى الاشغالات.



أسفرت الحملة عن تحرير عدد( ٢١) محضرا بياناتها كالتالى: ضبط مخزني ملح الاول بسعة (٧٠ )طنا والآخر بسعة (٣٠) طنا بشبلنجه بهما ملح غير صالح للاستهلاك الآدمى وتم تحرير عدد (٦)محاضر (عدد ٢محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص/ عدد ٢ محضر عدم وجود شهادات صحية / عدد ٢ محضر حيازة منتج مجهول المصدر غير صالح للإستهلاك الآدمى) .



كما تم تحرير عدد (٤) محاضر لكافتريا بشبلنجه، عدد (١) محضر لإدارة نشاط بدون ترخيص وخطر داهم وعدد(١) محضر عدم الاعلان عن الأسعار وعدد (١) محضر ٩٦ اشتراطات صحية وعدد(١) محضر حيازة سكر مجهول المصدر .



وتحرير عدد (٢) محضر لمحل عصير ( عدد(١) محضر لعدم الاعلان عن الاسعار وعدد (١)محضر عدم وجود تراخيص)

فضلا عن ضبط مقله محمصات وتم تحرير عدد (٣)محاضر (عدد (١) محضر عدم وجود تراخيص وعدد (١)محضر عدم الاعلان عن الاسعار وعدد (١) محضر عدم وجود شهاده صحيه) .

وتم تحرير عدد (١) محضر لكشك مواد غذائية لبيع سجائر مجهولة المصدر .

بالاضافه الى تحرير عدد (٣)محاضر لسوبر ماركت ( عدد (١)محضر عدم الاعلان عن الاسعار وعدد (١) محضر عدم وجود شهاده صحية وعدد (١)محضر ممارسة نشاط بدون ترخيص.