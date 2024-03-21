شهيدان جراء قصف مسيرة إسرائيلية موقعًا في مخيم نور بطولكرم

استشهد شابان الليلة الماضية بعد قصف مسيرة إسرائيلية موقعًا في حارة المنشية في مخيم نور شمس.

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام، فإن الشهيدين هما نضال أبو عبيد وإياد نضال عزمي كانوح.

وقالت جمعية الهلال الأحمر: إن طواقمها تمكنت من الدخول إلى مخيم نور شمس واستلمت شهيدين من النقطة الطبية داخل المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت طوقا مشددا عليه.

ووفق مصادر، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المواطنين في جبل الصالحين وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب.

وشرعت جرافات الاحتلال بتجريف محيط دوار اكتابا شرق المدينة، والشارع الجديد المقابل للمخيم، وتدمير البنى التحتية.

وجاء هذا الاقتحام تزامنا مع اقتحام واسع للمدينة من مدخليها الغربي والجنوبي، تجاوز أكثر من 50 آلية وجرافات ثقيلة، جابت شوارع المدينة الرئيسية ومحيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وشارع السكة وشارع نابلس المحاذي لمخيمي طولكرم ونور شمس.

وحلقت طائرات الاستطلاع والتصوير سماء المدينة ومخيماتها، وسط سماع اطلاق الاعيرة النارية بكثافة، واصوات انفجارات.

وكانت جرافة الاحتلال جرفت مساء أمس الشارع الغربي للمدينة بعد اقتحام لفترة قصيرة، قبل ان تعاود اقتحامها الواسع قبل قليل.

ومساء أمس استشهد 3 مواطنين في جريمة اغتيال نفذتها قوات الاحتلال بعدما استهدفت سيارتين في مخيم جنين.