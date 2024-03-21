استمرار فعاليات الدورة الرمضانية بمركز شباب ميت العطار بالقليوبية

تواصل فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم بمركز شباب ميت العطار التابع لادارة شباب بنها والتي تعد من أهم الأنشطة الرياضية التي تنظمها مراكز الشباب خلال شهر رمضان برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

تأتي فعاليات الدورة الرمضانية خلال شهر رمضان كأحد أهم الأنشطة التي تنفذ بمراكز الشباب والأندية خلال شهر رمضان الكريم.

وضمن مجموعة من الأنشطة الثقافية والدينية والرياضية والتي تشهد إقبالا جماهيري كبيرا سواء المشاركة في الدورات الرمضانية أو التشجيع للفرق المشاركة.