تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة.. حزب الوفد يُكرم حفظة القرآن الكريم

تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد وللعام الخامس على التوالي أقامت النائبة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، المسابقة السنوية الكبرى لحفظة القرآن الكريم وتكريم حفظة كتاب الله وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.



النائبة أمل رمزي: المسابقة هدفها تشجيع الأطفال على حفظ القرآن الكريم والحفاظ على تعاليم الدين الإسلامي



وقالت النائبة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، إنها تحرص على إقامة المسابقة السنوية الكبرى لحفظة القرآن الكريم وتكريم حفظة كتاب الله من أبنائنا البراعم، من كافة المحافظات كل عام في شهر رمضان المعظم وهذا العام الخامس على التوالي للمسابقة، مشيرة إلى أن المسابقة هذا العام تختلف عن الأعوام الماضية بسبب أن الأطفال المشاركين في المسابقة يتنافسون على جائزة حفظ القرآن الكريم كاملا.



وأضافت النائبة أمل رمزي ان المسابقة نجحت في الوصول الى العديد من الأسر المصرية على مستوى الجمهورية وتشجيع الأبناء على حفظ القرآن الكريم وهذا أعظم شئ في هذه المسابقة هو تشجيع الأبناء خاصة في شهر رمضان وهو شهر القران، مشيرة الى أن الاطفال الذين شاركوا في المسابقة العام الماضي تم اختيارهم لتمثيل مصر في مسابقة القرآن الكريم على مستوى العالم وهذا أمر يسعدني جدا على المستوى الشخصي لان هناك أطفالا تستحق هذا التكريم والمشاركة باسم مصر على مستوى العالم.

وأكدت النائبة أمل رمزي ان المسابقة هدفها هو تشجيع الأطفال على حفظ القرآن الكريم والحفاظ على تعاليم الدين الإسلامي والعودة الى الدين الصحيح الذي يدعو للتسامح والمحبة،لافتةً إلى أن منذ إعلان المسابقة الاطفال يتسابق إلى الانضمام وإبلاغ اللجنة بمقدار الحفظ سواء 5 أجزاء أو 10 أجزاء أو 20 جزء أو القرآن كاملاً.



ووجهت النائبة أمل رمزي، الشكر لكافة المنظمين والقائمين على المسابقة من أعضاء حزب الوفد قائلة: "كل الشكر للزملاء في حزب الوفد وعلى رأسهم رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة والسكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبي وقائلة : "اتمنى لحزبي حزب الوفد التقدم والارتقاء وأن يصل الى كل بيت وأسرة مصرية ".

ويشرف على المسابقة والمنسق العام الدكتور ياسر العمدة بجهود النائبة امل رمزي وبالتعاون مع اتحاد المراة الوفدية، برئاسة مواهب الشربجي، وكريمة القاضي نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية وماجدة صالح نائب رئيس اتحاد المرأة الوفدية، وتحت إشراف علماء الأزهر الشريف، الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العوارى، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور محمد وجيه أبوصالح، وكيل الأزهر الشريف ببني سويف، والشيخ زينهم سيد محمد شيخ معلم للقرآن الكريم، والشيخ محمد فتحي لبيب شيخ معلم للقرآن الكريم.

وتقام الاختبارات على مدار يومين بدأت من الأربعاء 10 رمضان الموافق 20 مارس 2024 داخل مسجد مقر حزب الوفد الرئيسي بعد صلاة الظهر مباشرة وحتى موعد صلاة العصر .



واليوم الثاني : الخميس 11 رمضان الموافق 21 مارس 2024(تقام المسابقة في هذا اليوم لروح والده النائبة امل رمزي داخل مسجد مقر حزب الوفد الرئيسي بعد صلاة الظهر مباشرة وحتى موعد صلاة العصر .



والمسابقة المخصصة للأطفال من سن 6 سنوات حتى ١٢ عامًا



وتقام المسابقة على أربعة مستويات:

المستوى الأول لحفظة القرآن كاملا

المستوى الثاني ( حفظة ٢٠ جزءا )

المستوى الثالث ( حفظة ١٥ جزءا)

المستوى الرابع ( حفظة ١٠ أجزاء)

يتم تكريم الفائزين من كل مستوى الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح



وتقدم جوائز للمتسابقين الفائزين فى الـ4 مستويات.

جوائز مالية قيمة وشهادة تقدير لكل الفائزين.



وسيقام حفل التكريم وتسليم جوائز المسابقة بالاحتفال بليلة القدر يوم الخميس ٢٥ رمضان الموافق ٤ أبريل ٢٠٢٤ بمقر الحزب الرئيسي في الساعة الثامنة مساءً.