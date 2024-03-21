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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

للدايت.. حضري المهلبية الصحية بالمكسرات في 3 خطوات

مهلبية بالمكسرات
مهلبية بالمكسرات

المهلبية من الحلويات التي يعشقها الجميع وتتميز بسرعة تحضيرها، إلا أنها تحتوي على نسبة عاليه من السعرات الحرارية التي تسبب زيادة في الوزن، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها للدايت بالخطوات.

 

طريقة عمل المهلبية للدايت

المقادير

- حليب : ليتر (قليل الدسم)

- النشاء : ثلاث أرباع الكوب

- سكر : 2 ملعقة كبيرة (سكر الدايت / فركتوز)

- ماء الورد : ملعقة كبيرة ونصف

- مكسرات : حسب الرغبة (للتزيين)

 

طريقة التحضير

ذوبي النشاء بالقليل من الماء.

ضعي الحليب في قدر على النار حتى يغلي، ثم أضيفي له ماء الورد والسكر، ثم أضيفي النشاء وحركي ببطء.

اسكبي المهلبية في أطباق التقديم، واتركيها حتى تبرد ثم زينيها بالمكسرات المفضلة.

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